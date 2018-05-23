Богатый внутренний мир и не только: фото сибирских участниц MISS MAXIM 2018

Журнал MAXIM проводит свой ежегодный конкурс, цель которого - выбрать самых красивых женщин страны. Именно они после читательского голосования окажутся на обложке издания. В MISS MAXIM 2018 участие приняли 322 претендентки на титул самой "горячей". Среди конкурсанток есть жительницы Сибири из Новосибирска, Омска, Кемерово, Томска, Тюмени, Иркутска.

Представить Новосибирск решились несколько девушек. Правда, не все из них активно пользуются соцсетями. Свои фотографии во Всемирной паутине активно размещает, например, Светлана Шичкина. Девушка занимается спортом, увлекается музыкой, а фото на ее странице более чем скромные.

Заявку из Красноярска подала Маргарита Лазовская, ей 24 года, и работает она менеджером.

Омск представляет 22-летняя Александра Астафурова. Девушка окончила Институт менеджмента и экономики и, судя по фото, профессионально занимается модельным бизнесом.

Красоту женщин Томска показала Татьяна Ларионова, ей 22 года, тоже работает моделью.

Кемерово представляет Елена Толмачева. Девушке 24 года, она профессиональная модель.