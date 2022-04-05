До +20 градусов потеплеет в Алтайском крае 6 апреля

В среду, 6 апреля, в Алтайском крае температура воздуха днём составит +8...+13 градусов, а местами по югу потеплеет до +20 градусов, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

Местами по северу ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +10...+12 градусов. В конце дня в краевой столице также будет небольшой дождь. Скорость ветра составит до 10 м/с.