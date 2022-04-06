Дома на одной из улиц в Камне-на-Оби оказались под угрозой подтопления
Местные жители рассказывают о том, что на некоторых участках вода уже подобралась к фундаментам жилых домов
6 апреля 2022, 11:42, Илья Звягинцев
Жители улицы Черёмуховой в микрорайоне Зелёный клин Камня-на-Оби рассказали о том, что их дома оказались под угрозой подтопления. О ситуации с талыми водами горожане рассказали «Толку».
По словам каменцев, вода по улице стекает сплошным потоком. Она уже затопила улицу Радостную, которая соединяет основную часть города с железнодорожным вокзалом.
Судя по некоторым кадрам, на отдельных участках вода уже подходит к фундаментам жилых домов.
Люди жалуются на то, что подобная проблема в их районе возникает уже не первый год. Коммунальщики по этой ситуации комментариев пока не давали.
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