Дома на одной из улиц в Камне-на-Оби оказались под угрозой подтопления

Жители улицы Черёмуховой в микрорайоне Зелёный клин Камня-на-Оби рассказали о том, что их дома оказались под угрозой подтопления. О ситуации с талыми водами горожане рассказали «Толку».

По словам каменцев, вода по улице стекает сплошным потоком. Она уже затопила улицу Радостную, которая соединяет основную часть города с железнодорожным вокзалом.

Судя по некоторым кадрам, на отдельных участках вода уже подходит к фундаментам жилых домов.

Люди жалуются на то, что подобная проблема в их районе возникает уже не первый год. Коммунальщики по этой ситуации комментариев пока не давали.