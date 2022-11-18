Двух сотрудников оператора связи в Барнауле осудят за нарушение тайны телефонных переговоров

20-ти и 23-х летние жители Барнаула, которые раньше работали в офисе одного из операторов сотовой связи, предстанут перед судом по обвинению в нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю.

Отмечается, что в июле 2021 года одному из мужчин написал в соцсетях неизвестный, который предложил предоставлять ему за деньги сведения о детализации соединений абонентов.

Молодой человек согласился и предложил также «подработать» своему коллеге, с которым они решили совместно совершать противоправные действия.

«За незаконную передачу информации о телефонных соединениях шести граждан обвиняемые получили денежные средства в сумме более 85 тысяч рублей. Своими незаконными действиями они нарушили гарантируемое ст. 23 Конституции РФ право граждан на тайну телефонных переговоров и иных сообщений», — подчеркнули в ведомстве.

Деяния обвиняемых пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе следствия молодые люди полностью признали вину в содеянном. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.