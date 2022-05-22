Компания S7 возобновит перелеты из Новосибирска в Барнаул
Рейсы будут выполняться во вторник, четверг и субботу вечером
22 мая 2022, 15:46, Илья Звягинцев
Авикомпания S7 возобновит перелеты по маршруту Новосибирск — Барнаул с 21 июня. Продолжительность перелета составит всего 70 минут, отмечает «Сибнет».
Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer 170. Улететь из Новосибирска в Барнаул можно будет во вторник, четверг и субботу вечером.
Стоимость билетов за 70-минутный перелет на официальном сайте компании начинается от 1900 рублей.
Отметим, что время в пути на автобусе по трассе Новосибирск — Барнаул составляет около пяти часов.
Управляющая компания барнаульского аэропорта «Авиапредприятие «Алтай» заказала проект нового терминала с трапами за 97,5 млн рублей.
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