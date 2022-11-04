Мэр Барнаула поздравил горожан с Днём народного единства

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днём народного единства, сообщается на сайте мэрии.

«Дорогие барнаульцы! Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник наполнен глубоким смыслом. Он напоминает о мудрости предков, которые смогли объединить усилия для защиты Родины от иноземных захватчиков, отстоять её суверенитет. В истории нашей страны немало примеров мужества и героизма. Сила и единство нашего народа помогли одержать Победу в суровые годы Великой Отечественной войны», — сказано в поздравлении.

Барнаульский градоначальник назвал символичным то, что именно в этот праздник откроют стелу «Город трудовой доблести». По его словам, это дань уважения трудовому подвигу, который в тылу совершили барнаульцы ради Великой Победы.

Франк также отметил, что и сейчас, «продолжая славные традиции предыдущих поколений, мы достойно справляемся с современными вызовами»: «Сплочённость, общие нравственные идеалы, любовь к своему Отечеству и сегодня объединяют нашу огромную многонациональную страну», — подчеркнул глава города.

Напоследок он пожелал землякам крепкого здоровья, мира, благополучия, взаимопонимания и успехов во всех начинаниях.

Ранее amic.ru рассказал, как в Барнауле отметят День народного единства.

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