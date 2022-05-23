Написание слова «бог» с маленькой буквы может стать причиной для уголовного дела

Написание слова «бог» с маленькой буквы может послужить поводом для административного или даже уголовного дела. Такое предположение озвучил лингвист Владимир Пахомов в беседе с «Лентой.ру» — так он ответил на вопрос об изучении слова «бог» экспертами, разбирающими дела, например, об оскорблении чувств верующих.

По словам Пахомова, вопрос о рисках будет решаться в том числе основываясь на новых правилах, если новый краткий свод правил русского языка примут в качестве обязательного.

«Когда орфографическая комиссия их обсуждала, она подчёркивала, что этот краткий свод не может быть общеобязательным сводом русской орфографии, потому что такой свод готовится в Институте русского языка, к концу 2023 года он должен быть опубликован. Это уже полный, подробный, академический — именно такой свод может быть общеобязательным. А вопрос о том, какой статус будет иметь краткий свод и что будет за нарушение его правил, так и остаётся открытым», — подчеркнул Пахомов.

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Общество Слово «Бог» в новых правилах орфографии будут писать с заглавной буквы

Он также добавил, что в кратком своде правил указано, что он является рекомендательным справочным пособием.