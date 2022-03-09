Рестораны «Макдональдс» будут работать в России до 14 марта

Рестораны сети «Макдональдс» в России продолжат работать до 14 марта. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.

С установленной даты рестораны в России закроются на неопределённый срок. Не будет работать и доставка.

Сотрудникам сети сохранят зарплату, правда, не уточняется на какой срок.

Также сообщается, что «Макдональдс» не собирается расторгать договоры аренды своих помещений. На время приостановки работы выплачивать аренду компания будет в полном объёме.

Напомним, после объявления о закрытии ресторанов в городах России они всё-таки открылись.