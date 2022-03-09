Рестораны «Макдональдс» будут работать в России до 14 марта
Во время приостановки работы компания продолжит платить зарплату сотрудникам и выплачивать аренду
9 марта 2022, 15:45, Илья Звягинцев
Рестораны сети «Макдональдс» в России продолжат работать до 14 марта. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.
С установленной даты рестораны в России закроются на неопределённый срок. Не будет работать и доставка.
Сотрудникам сети сохранят зарплату, правда, не уточняется на какой срок.
Также сообщается, что «Макдональдс» не собирается расторгать договоры аренды своих помещений. На время приостановки работы выплачивать аренду компания будет в полном объёме.
Напомним, после объявления о закрытии ресторанов в городах России они всё-таки открылись.
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