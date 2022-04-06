Сергей Безруков выступил в госпитале перед участниками спецоперации
Актёр подарил госпитализированным диски со своими песнями, а также навестил раненых военнослужащих в палатах
6 апреля 2022, 12:28, Илья Звягинцев
Актёр Сергей Безруков провёл творческую встречу с участниками спецоперации на Украине, которые проходят лечение в госпитале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Безруков поприветствовал всех присутствующих, а также поблагодарил солдат и медиков за выполнение их работы.
Актёр представил военнослужащим отрывки из некоторых спектаклей, подарил диски с песнями, а также посетил тех, кто находился в палатах.
Безруков пояснил, что он выбрал отрывки из спектаклей о Есенине и Высоцком из-за того, что они передают эмоции любви к Родине.
Также в этот день военнослужащих посетили художники Николай Коротков и Николай Мокрушин.
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