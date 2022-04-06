Сергей Безруков выступил в госпитале перед участниками спецоперации

Актёр Сергей Безруков провёл творческую встречу с участниками спецоперации на Украине, которые проходят лечение в госпитале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Безруков поприветствовал всех присутствующих, а также поблагодарил солдат и медиков за выполнение их работы.

Актёр представил военнослужащим отрывки из некоторых спектаклей, подарил диски с песнями, а также посетил тех, кто находился в палатах.

Безруков пояснил, что он выбрал отрывки из спектаклей о Есенине и Высоцком из-за того, что они передают эмоции любви к Родине.

Также в этот день военнослужащих посетили художники Николай Коротков и Николай Мокрушин.