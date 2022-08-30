Школьникам в российском городе запретили покупать дневники с котиками и супергероями
Родителей предупредили о том, что допустимы только дневники с государственной символикой
30 августа 2022, 07:52, Илья Звягинцев
Ученикам одной из школ в Кургане запретили покупать дневники с котятами и супергероями. Об этом сообщает Ura.ru.
Одна из матерей рассказала о том, что подобное требование им озвучили на общем собрании перед Днём знаний. По словам женщины, первоклашкам разрешили приходить с подобными дневниками, а со второго класса потребовали покупать только дневники с государственной символикой.
В местном департаменте по образованию журналистами пояснили, что не давали подобных рекомендаций для школьников и их родителей.
Сами родители, опрошенные журналистами, отметили, что предпочитают нейтральные обложки дневников, которые не будут отвлекать детей от учёбы.
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