Школьникам в российском городе запретили покупать дневники с котиками и супергероями

Ученикам одной из школ в Кургане запретили покупать дневники с котятами и супергероями. Об этом сообщает Ura.ru.

Одна из матерей рассказала о том, что подобное требование им озвучили на общем собрании перед Днём знаний. По словам женщины, первоклашкам разрешили приходить с подобными дневниками, а со второго класса потребовали покупать только дневники с государственной символикой.

В местном департаменте по образованию журналистами пояснили, что не давали подобных рекомендаций для школьников и их родителей.

Сами родители, опрошенные журналистами, отметили, что предпочитают нейтральные обложки дневников, которые не будут отвлекать детей от учёбы.