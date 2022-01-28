Социальный фонд может заменить ПФР и Фонд социального страхования

Правительство планирует объединить Пенсионный фонд России и Фонд соцстрахования в единую структуру. Новое название ведомства будет звучать как Социальный фонд. Об этом пишет “Коммерсант”.



Предполагается, что объединённая структура будет работать в статусе внебюджетного фонда, то есть некоммерческой организации. Она создаётся для осуществления функций по обязательному пенсионному страхованию и реализации мер соцподдержки. Учредителем выступит правительство. Сейчас организационно-правовой статус ПФР и ФСС — “госучреждение”.

Новости

Общество Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

В структуре Социального фонда предполагается создание наблюдательного совета. В него войдут семь человек, включая председателя фонда, главу Минтруда, вице-премьера, а также представителей Совета Федерации и Госдумы, работодателей и профсоюзов. Окончательное решение о том, кто возглавит фонд, будет принимать глава правительства.Административные расходы на работу нового фонда не будут превышать показатель, заложенный в федеральном бюджете для ПФР и ФСС (около 1% от их расходов). В то же время возможно и сокращение расходов на управленческий аппарат будущего фонда. Основная масса сотрудников и ПФР, и ФСС (в сумме — более 130 тысяч человек по всей стране) при этом должны остаться на своих рабочих местах или быть переопределены на новые позиции в обновлённой структуре фонда.