Такой день. Перенос «Ветра Сибири» и ликвидация лесного пожара

Фестиваль «Ветер Сибири» решили перенести на 2023 год. Оповещение опубликовали на официальной странице мероприятия.

Организаторы фестиваля отметили, что у многих людей на это время был запланирован отпуск, но мероприятие придётся перенести из-за требований Роспотребнадзора.

Также сообщается, что все ранее приобретённые билеты не нужно будет никуда сдавать. Они будут действительны.

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Алтайский Минздрав пояснил, почему мальчик не получает лекарство за 12 млн рублей. В ведомстве отметили, что дорогостоящий препарат «Спинраза» ребёнку не показан на основании решения группы специалистов.

Напомним, отец мальчика — Роман Чепуштанов — почти две недели выходит на одиночный пикет в Барнауле ради больного сына.

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В Алтайском крае 5 июля ликвидировали крупный лесной пожар в Угловском районе, причиной которого стала гроза.

Для тушения перебросили значительные силы и средства лесных пожарных формирований со всего края. Несколько раз в сутки проводили облёт и объезд территории для корректировки плана борьбы с огненной стихией.

На помощь пришли пожарные десантники из Республики Алтай. Также использовали самолёт БЕ-200.