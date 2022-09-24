Такой день. Проект нового аэропорта и нашествие мошки в селах
Главные события в Алтайском крае 24 сентября
Губернатору Алтайского края Виктору Томенко презентовали проект здания нового барнаульского аэропорта.
Как рассказал замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, на первом этапе планируют провести модернизацию существующей воздушной гавани, привести её к мировым стандартам и увеличить пропускную способность до показателей свыше миллиона человек.
Проект нового здания находится в разработке. Завершить его планируют в 2023 году.
Жители села Шумановка Немецкого национального района пожаловались на нашествие мошки.
Местная жительница рассказала о том, что при выходе на улицу людям невозможно открыть рот и глаза.
Женщина опубликовала видео, на котором показала большое количество насекомых, летающих на улице.
В Барнауле неизвестный побил несколько автомобилей на парковке.
Инцидент случился по адресу ул. Папанинцев, 117. Всё происходящее попало на запись камеры видеонаблюдения.
Молодой человек в яркой кофте просто шёл по парковке, как вдруг решил пнуть один из автомобилей.