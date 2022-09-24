Такой день. Проект нового аэропорта и нашествие мошки в селах

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко презентовали проект здания нового барнаульского аэропорта.

Как рассказал замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, на первом этапе планируют провести модернизацию существующей воздушной гавани, привести её к мировым стандартам и увеличить пропускную способность до показателей свыше миллиона человек.

Проект нового здания находится в разработке. Завершить его планируют в 2023 году.

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