Такой день. Просьба снять запрет на торговлю «частным» мясом и судебные тяжбы пенсионерки с мэрией Барнаула

Алтайский союз предпринимателей и региональное отделение ОНФ попросили губернатора Виктора Томенко снять запрет на торговлю мясом с личных подворий. Обратившиеся считают, что в условиях санкций и сложной экономической ситуации нужно поддержать население, особенное сельское, которое живёт за счёт продажи мяса. К примеру, до 60% свинины в регионе выращивается именно в ЛПХ.

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Общество Губернатора Томенко попросили снять запрет на торговлю мясом с личных хозяйств

Административное здание в стиле минимализм возведут на ул. Попова в Барнауле. В нём будут располагаться офисы компании, производящей мебель, а также торгово-выставочный зал. Проект здания презентовали на градсовете.

Участок, где планируется строительство, расположен вдоль ул. Попова. На площадке уже расположено несколько зданий: трёхэтажный объект, двухэтажный производственный корпус и гараж. Территория используется как производственная площадка для производства мягкой и корпусной мебели компании «Мега Мебель». Именно эта организация заказала в компании «Структура» проект административного здания. В нём планируют организовывать выставки продукции.

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Недвижимость Офисник в стиле минимализм построят рядом с Китайским рынком в Барнауле

Барнаульская пенсионерка Галина Гольцова в одиночку уже 16 лет пытается построить частный дом в коттеджном посёлке на Солнечной поляне. Недавно чиновники мэрии потребовали изъять участок вместе с недостроем, но в суде первой инстанции женщина выиграла. Помогла ей в этом, как ни странно, самоизоляция.