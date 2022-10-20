Такой день. «Уральские пельмени» в боулинге и повышение зарплат депутатам

Барнаул занял 200 место среди 328 российских городов в рейтинге известного дизайнера и блогера Артемия Лебедева.

Дизайнер был в столице Алтайского края в июле 2007 года. Тогда он раскритиковал город за большое количество наружной рекламы, но похвалил буквы «Барнаул» на склоне Нагорного парка. Правда, тогда ещё не была построена набережная и две новые лестницы.

Новости

Недвижимость Алтайский край вошел в тройку лидеров по росту цен на вторичное жилье

Жители Барнаула заметили в боулинге звёзд юмористического шоу «Уральские пельмени».

По словам автора сообщения, она вместе с друзьями пришла поиграть в боулинг, а ночью туда зашли и актёры шоу «Уральские пельмени».

Горожанка отметила, что юмористы оказались очень открытыми людьми и с радостью сфотографировались с барнаульцами.

Новости

Общество Сотрудники Минприроды нашли несколько несанкционированных свалок в Барнауле

Оклады некоторых депутатов Барнаула, мэра города, его замов и других муниципальных служащих вырастут с октября 2022 года на 14%. Решение повысить эту составляющую их зарплаты гордумы рассмотрят на заседании БГД в следующую пятницу, 28 октября.

Если решение будет принято (что очень вероятно), то индексация пройдёт дважды и задним числом: с 1 июня — на 10% и 1 октября 2022 года — на 4%.