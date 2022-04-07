Таксопарки предупредили о возможном возвращении «бомбил» на улицы российских городов

Российские таксопарки предупредили о серьёзных проблемах, которые могут привести к тому, что крупные компании закроются, а на дороги вернутся «бомбилы». Об этом сообщает РБК.

Представители компаний отметили, что многие уже столкнулись с повышением платежей по лизинговым договорам, дефицитом и подорожанием запчастей, полисов ОСАГО, а также падением спроса на услуги такси.

Владелец компании GDel Андрей Складчиков заявил, что отрасль уже превратилась в убыточную, а представители таксопарков ждут помощи от государства и агрегаторов.

Бизнесмены предупреждают, что если поддержка не будет оказана, то на российские дороги вернутся «бомбилы».