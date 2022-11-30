В Барнауле могут утвердить долгосрочный план повышения стоимости проезда

Депутаты Барнаульской городской Думы могут внедрить долгосрочный план повышения цен на проезд в общественном транспорте на определённые периоды. Как пишет «Банкфакс», на одном из заседаний руководитель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко отметил, что такая мера предусматривает постепенное повышение цен на проезд за определённый период.

«Например, на три года, в течение которых будет предусмотрено планомерное повышение тарифа, что позволить предоставить перевозчикам больше гарантий, тем самым привлечь больше перевозчиков в отрасль», — заявил он.

Долгосрочные планы могут ввести и для перевозчиков, заключивших договор муниципально-частного партнёрства или концессионного соглашения, и для организаций, которые работают по обычным муниципальным контрактам. При этом в проекте решения не указано, в каких временных рамках будет действовать рост цен.

Поскольку сейчас все перевозчики, которые обслуживают маршруты краевой столицы с регулируемыми тарифами, работают по контрактам, заключённым в рамках закупок, долгосрочное повышение можно будет применить к каждому из них со дня утверждения новой нормы.