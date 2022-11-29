В Барнауле осудили организатора ОПГ, созданной на сахаре, гречке и подсолнечном масле

В Алтайском крае всех членов организованной преступной группы, похитившей у бизнесменов более 16 млн рублей, осудили за мошенничество в особо крупном размере, сообщает региональный СК.

Напомним, в июле осудили одного из членов ОПГ, который дал показания на организатора и товарищей. Накануне суд решил судьбу оставшихся участников группы.

«В 2020 году 27-летний ранее судимый житель Барнаула организовал преступную группу для хищения денежных средств предпринимателей. Для этого её члены оформляли на подставных людей юридические лица, от имени которых приискивали фирмы и предпринимателей, в основном из ближнего зарубежья, обещая поставлять им сельскохозяйственную продукцию — сахарный песок, гречиху, подсолнечное масло», — рассказали в ведомстве.

С июня по декабрь 2020 года члены ОПГ вводили в заблуждение покупателей и похищали деньги, перечисляемые в качестве предоплаты за сельхозпродукцию. Всего пострадали 12 индивидуальных предпринимателей и организаций, сумма ущерба составила более 16 млн рублей.

Суд назначил организатору 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, члены группы получили от 3,5 до 4 лет лишения свободы условно.