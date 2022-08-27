В Барнауле впервые встретят День города с новым гербом без лошади

В Барнауле на улицах развешивают обновленный герб города. Уже этот День города жители краевой столицы встретят без лошади, которая была в старой эмблеме.

Напомним, новые символы города 24 сентября прошлого года утвердила Барнаульская гордума, а 20 декабря изменение одобрил Геральдический совет при президенте России.

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На гербе оставили изображение сереброплавильной печи как исторического символа, также герб сохранил форму в виде французского щита. В качестве щитодержателей решили использовать коней, а также добавили ленту ордена Октябрьской революции. Также изменения коснулись и флага Барнаула, который повторяет фигуры из герба города, выполненные голубым, зелёным, красным и белым цветом.

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В этом году краевая столица будет праздновать 292-летие. Главными темами дня рождения станут 85-летие образования Алтайского края, присвоение Барнаулу статуса «Город трудовой доблести» и Год культурного наследия народов России.

Основными городскими площадками должны стать площади Сахарова и Советов, пешеходная улица Мало-Тобольская и парк культуры и отдыха «Центральный».