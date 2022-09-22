В Госдуму внесут законопроект об оплате ипотеки и автокредитов для мобилизованных

В Госдуму до конца недели внесут законопроект о выплате государством платежей по ипотеке и автокредитам для мобилизованных граждан, сообщил агентству ТАСС первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооружённые силы РФ, государство возьмёт на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов. Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную Думу», — сказал он.

Депутат также выразил мнение, что такая мера должна распространяться на «весь период службы в рядах российской армии».

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Вопрос дня Как будут оплачивать ипотеку те, кто попал под мобилизацию?

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил на отзыв в правительство законопроект о заморозке кредитов для мобилизованных. Кроме того, накануне ЦБ рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. На военную службу в первую очередь призовут тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или важную для фронта специальность. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируют 300 тысяч человек. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября.