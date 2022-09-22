В России предложили заморозить выплаты по кредитам для мобилизованных

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил на отзыв в правительство законопроект о заморозке кредитов для мобилизованных.

В разговоре с ТАСС политик отметил, что «будет несправедливо, если во время участия в СВО по мобилизации банки начнут требовать от людей погашения кредитов, а в случае возникновения просрочки станут ещё и начислять пени и применять различные штрафные санкции».

Согласно инициативе, мобилизованный заёмщик или индивидуальный предприниматель будет вправе в любой момент действия кредитного договора обратиться в банк и потребовать приостановить исполнение своих обязательств на время службы.

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Накануне ЦБ рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. На военную службу в первую очередь призовут тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или важную для фронта специальность. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируют 300 тысяч человек. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября.