Онлайн-казино в России предложили легализовать
С такой идеей к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов
27 января 2026, 13:36, ИА Амител
Глава российского Минфина Антон Силуанов обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой о рассмотрении легализации онлайн-казино, сообщает "Коммерсантъ".
В настоящее время теневой рынок азартных онлайн-игр оценивается более чем в 3 триллиона рублей ежегодно. В случае одобрения предложения государство сможет получать в бюджет до 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако для снятия запрета на деятельность онлайн-казино необходимо выполнить ряд обязательных условий.
В частности, потребуется определить оператора, и, по аналогии с букмекерскими конторами, внедрить систему приема ставок через Единый центр учета переводов ставок.
Предлагается установить налоговую ставку для онлайн-казино не менее 30% от дохода, контроль за соблюдением которой возложат на Единого регулятора азартных игр. Дополнительно Министерство финансов планирует ввести ограничение на участие в азартных играх для лиц, не достигших 21-летнего возраста.
На сегодняшний день онлайн-казино и азартные игры в России запрещены законодательством. Исключение составляют игорные зоны, одна из которых находится в Алтайском крае. За 2025-й год ее посетили более 160 тысяч человек. Кроме того, в Госдуму внесли закон о формировании еще одной игорной зоны - она может появиться в Республике Алтай.
13:50:48 27-01-2026
Видимо, чей-то дитёнок решил открыть онлайн-казино...
13:58:13 27-01-2026
Ну правильно, бабло же нужно. И проституцию, и наркотики тоже надо.
14:08:54 27-01-2026
А Антон точно министр финансов? Или он смотрящий за общаком?
14:20:13 27-01-2026
Гость (14:08:54 27-01-2026) А Антон точно министр финансов? Или он смотрящий за общаком?... А это не одно и то же?
14:50:54 27-01-2026
За такие инициативы - в отставку!
В то время как наши защищают Родину - кто-то будет просаживать деньги в казино? Не бывать этому!
17:21:51 27-01-2026
Гость (14:50:54 27-01-2026) За такие инициативы - в отставку!В то время как наши защ...
ты уверен, что это не один большой круг на диаграмме Венна?
15:46:02 27-01-2026
горноалтайское лобби не даст)
18:25:08 27-01-2026
Как это онлайн казино укладываются в традиционные ценности.
18:34:16 27-01-2026
Тогда уж и проститутошные открывайте!
21:51:07 27-01-2026
Гость (18:34:16 27-01-2026) Тогда уж и проститутошные открывайте!... Их что закрывали?? Правильнее будет написать- легализуйте))
21:28:54 27-01-2026
Странная политика. Набиуллина утверждает, что микрофинансы очень полезны населению. Силуанов считает, что не хватает только онлайнказино.