Онлайн-казино в России предложили легализовать

С такой идеей к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов

27 января 2026, 13:36, ИА Амител

Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Глава российского Минфина Антон Силуанов обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой о рассмотрении легализации онлайн-казино, сообщает "Коммерсантъ".

В настоящее время теневой рынок азартных онлайн-игр оценивается более чем в 3 триллиона рублей ежегодно. В случае одобрения предложения государство сможет получать в бюджет до 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако для снятия запрета на деятельность онлайн-казино необходимо выполнить ряд обязательных условий.

В частности, потребуется определить оператора, и, по аналогии с букмекерскими конторами, внедрить систему приема ставок через Единый центр учета переводов ставок.

Предлагается установить налоговую ставку для онлайн-казино не менее 30% от дохода, контроль за соблюдением которой возложат на Единого регулятора азартных игр. Дополнительно Министерство финансов планирует ввести ограничение на участие в азартных играх для лиц, не достигших 21-летнего возраста.

На сегодняшний день онлайн-казино и азартные игры в России запрещены законодательством. Исключение составляют игорные зоны, одна из которых находится в Алтайском крае. За 2025-й год ее посетили более 160 тысяч человек. Кроме того, в Госдуму внесли закон о формировании еще одной игорной зоны - она может появиться в Республике Алтай.