Алтайскому бизнесмену запретили выезд за границу из-за долга в 1,2 млн рублей

17 марта 2026, 11:44, ИА Амител

Плата по долгам / Фото: Андрей Луковский / amic.ru

В Алтайском крае предприниматель из Волчихи оказался ограничен в праве выезда за границу из‑за накопившихся долгов. Решение о временном запрете на выезд поддержал Арбитражный суд Алтайского края — мера будет действовать до завершения исполнительного производства, пишет "Толк".

Согласно материалам дела, сумма задолженности бизнесмена составляет 1,2 млн рублей, причем большая часть этой суммы до сих пор не погашена. Запрет на выезд призван обеспечить исполнение финансовых обязательств: пока долги не будут взысканы, покинуть страну предприниматель не сможет.

Детали того, как именно сформировалась задолженность, на данный момент остаются неясными. Однако в картотеке Арбитражного суда Алтайского края находятся еще два недавних иска в отношении этого предпринимателя.

Во‑первых, налоговые органы региона обратились в суд с требованием признать бизнесмена банкротом в связи с долгом в размере 1,6 млн рублей. Во‑вторых, аудиторская фирма уже добилась судебного решения о взыскании с него 99 тысяч рублей — эта сумма представляет собой оплату за оказанные бухгалтерские услуги.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае будут судить бизнесмена, который полтора года не платил зарплату 388 работникам. Предположительно, речь идет о члене некогда влиятельного в крае бизнес-семейства.