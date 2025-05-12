ООО "Мегаватт" раскрывает данные за апрель 2025 года

Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за апрель 2025 года

12 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Линии электропередачи / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

ООО "Мегаватт" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 пп. "г".

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за апрель 2025 года: