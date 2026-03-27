Председатель АКЗС Александр Романенко зарегистрировался на праймериз "Единой России"

Всего оргкомитет по проведению предварительного голосования зарегистрировал 13 кандидатов

27 марта 2026, 10:24, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае оргкомитет по проведению предварительного голосования "Единой России" зарегистрировал 13 новых кандидатов, двое из них намерены попасть в Госдуму, 11 — в АКЗС. Всего на сегодняшний день зарегистрированы 32 кандидата предварительного голосования "Единой России", пишет "Атмосфера".

На праймериз в Госдуму зарегистрированы:

  • главный юрисконсульт АО "Моспроспект" Татьяна Карасева (партийный список);
  • руководитель отдела ИТ Славгородской ЦРБ Евгений Кривцун (Славгородский округ № 46).

На праймериз в АКЗС зарегистрированы:

  • военнослужащий Данияр Катенов (территориальная группа № 1 партсписка);
  • водитель ПАО "Вымпелком" Виталий Изотов (одномандатный округ № 1);
  • генеральный директор ООО "СП им. Г.С. Титова", депутат АКЗС Александр Траутвейн (территориальная группа № 15 партсписка);
  • генеральный директор ООО "ТД Комплекс Агро", депутат АКЗС Дмитрий Беляев (территориальная группа № 5 партсписка);
  • директор ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ" Александр Лисицин (одномандатный округ № 26);
  • индивидуальный предприниматель, депутат АКЗС Алексей Кривенко (одномандатный округ № 4);
  • генеральный директор ООО "Брюкке", депутат АКЗС Петр Боос (одномандатный округ № 3);
  • директор по развитию ООО "Специалист", депутат АКЗС Григорий Бахтин (одномандатный округ № 32);
  • генеральный директор ООО "Предикат", депутат АКЗС Максим Кочев (одномандатный округ № 11);
  • председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко (одномандатный округ № 10);
  • начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю Александр Сафонов (одномандатный округ № 18).
Евгений Смирнов / Фото: пресс-служба партии

Герой ДНР первым подал документы на предварительное голосование "Единой России" в Барнауле

Глава Союза ветеранов СВО Евгений Смирнов намерен участвовать в выборах в АКЗС
НОВОСТИПолитика
Комментарии 11

Гость

10:31:28 27-03-2026

А люди всё думают как-бы пораньше на пенсию выйти, вот с кого нужно брать пример

  -8 Нравится
Ответить
Гость

10:37:16 27-03-2026

:)) как там насчет закона об использовании русских слов.

Гость

10:51:35 27-03-2026

Будем благодарить партию за мах?

Гость

11:08:35 27-03-2026

Романенко старожил во власти АК, менялись губернаторы...Так молодым он застал рассвет АК во всем, а вот в почетном возрасте он у власти как "бабка у разбитого корыта", извиняюсь за выражение. Какого это?! Это же реально страшно наверное. Нищие зарплаты, процент бегущих с АК просто ужасен, тот же скот уничтожают млрд по тихому не афишируя. Ну живем же здесь, почему не сделать все добросовестно и хорошо!? Что бы гордость была за край. А бабок гонять и штафовать так себе забота...

Гость

12:25:34 27-03-2026

Гость (11:08:35 27-03-2026) Романенко старожил во власти АК, менялись губернаторы...Так ... Какие-то странные у вас представления о сущности их деятельности. Отсюда диссонанс в понимании результатов

Гость

14:03:29 27-03-2026

Гость (12:25:34 27-03-2026) Какие-то странные у вас представления о сущности их деятельн... А А вот возьмите и просветите нас. Мы же дремучие, думаем, что "народные " избранники на благо общества трудятся, а оказывается - мы заблуждемся

Гость

11:09:23 27-03-2026

ЕР не в почёте. Но почему то большинство за неё голосует.

Русские народные сказки

12:01:42 27-03-2026

Посадил дед репку, выросла репка и на пенсию уже пора бы)))

Гость

13:20:42 27-03-2026

Русские народные сказки (12:01:42 27-03-2026) Посадил дед репку, выросла репка и на пенсию уже пора бы)))... Эту Репку тоже когда-нибудь посадят.

Романенко

19:44:42 27-03-2026

Гость (13:20:42 27-03-2026) Эту Репку тоже когда-нибудь посадят. ... А дед то причем? Репку он сам посадил.

гость

22:13:37 27-03-2026

Не-а, этот вывернется, всем угодит.

