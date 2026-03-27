Председатель АКЗС Александр Романенко зарегистрировался на праймериз "Единой России"
Всего оргкомитет по проведению предварительного голосования зарегистрировал 13 кандидатов
27 марта 2026, 10:24, ИА Амител
Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае оргкомитет по проведению предварительного голосования "Единой России" зарегистрировал 13 новых кандидатов, двое из них намерены попасть в Госдуму, 11 — в АКЗС. Всего на сегодняшний день зарегистрированы 32 кандидата предварительного голосования "Единой России", пишет "Атмосфера".
На праймериз в Госдуму зарегистрированы:
- главный юрисконсульт АО "Моспроспект" Татьяна Карасева (партийный список);
- руководитель отдела ИТ Славгородской ЦРБ Евгений Кривцун (Славгородский округ № 46).
На праймериз в АКЗС зарегистрированы:
- военнослужащий Данияр Катенов (территориальная группа № 1 партсписка);
- водитель ПАО "Вымпелком" Виталий Изотов (одномандатный округ № 1);
- генеральный директор ООО "СП им. Г.С. Титова", депутат АКЗС Александр Траутвейн (территориальная группа № 15 партсписка);
- генеральный директор ООО "ТД Комплекс Агро", депутат АКЗС Дмитрий Беляев (территориальная группа № 5 партсписка);
- директор ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ" Александр Лисицин (одномандатный округ № 26);
- индивидуальный предприниматель, депутат АКЗС Алексей Кривенко (одномандатный округ № 4);
- генеральный директор ООО "Брюкке", депутат АКЗС Петр Боос (одномандатный округ № 3);
- директор по развитию ООО "Специалист", депутат АКЗС Григорий Бахтин (одномандатный округ № 32);
- генеральный директор ООО "Предикат", депутат АКЗС Максим Кочев (одномандатный округ № 11);
- председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко (одномандатный округ № 10);
- начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю Александр Сафонов (одномандатный округ № 18).
10:31:28 27-03-2026
А люди всё думают как-бы пораньше на пенсию выйти, вот с кого нужно брать пример
10:37:16 27-03-2026
:)) как там насчет закона об использовании русских слов.
10:51:35 27-03-2026
Будем благодарить партию за мах?
11:08:35 27-03-2026
Романенко старожил во власти АК, менялись губернаторы...Так молодым он застал рассвет АК во всем, а вот в почетном возрасте он у власти как "бабка у разбитого корыта", извиняюсь за выражение. Какого это?! Это же реально страшно наверное. Нищие зарплаты, процент бегущих с АК просто ужасен, тот же скот уничтожают млрд по тихому не афишируя. Ну живем же здесь, почему не сделать все добросовестно и хорошо!? Что бы гордость была за край. А бабок гонять и штафовать так себе забота...
12:25:34 27-03-2026
Гость (11:08:35 27-03-2026) Романенко старожил во власти АК, менялись губернаторы...Так ... Какие-то странные у вас представления о сущности их деятельности. Отсюда диссонанс в понимании результатов
14:03:29 27-03-2026
Гость (12:25:34 27-03-2026) Какие-то странные у вас представления о сущности их деятельн... А А вот возьмите и просветите нас. Мы же дремучие, думаем, что "народные " избранники на благо общества трудятся, а оказывается - мы заблуждемся
11:09:23 27-03-2026
ЕР не в почёте. Но почему то большинство за неё голосует.
12:01:42 27-03-2026
Посадил дед репку, выросла репка и на пенсию уже пора бы)))
13:20:42 27-03-2026
Русские народные сказки (12:01:42 27-03-2026) Посадил дед репку, выросла репка и на пенсию уже пора бы)))... Эту Репку тоже когда-нибудь посадят.
19:44:42 27-03-2026
Гость (13:20:42 27-03-2026) Эту Репку тоже когда-нибудь посадят. ... А дед то причем? Репку он сам посадил.
22:13:37 27-03-2026
Не-а, этот вывернется, всем угодит.