Алтайским депутатам рекомендовали начинать заседания с гимна

В Алтайском крае предложили начинать сессии местных советов и дум с гимна России. По словам вице-спикера регионального парламента Дениса Голобородько, комитет по правовой политике и местному самоуправлению уже направил такое предложение представительным органам районов и округов края, пишет пресс-служба АКЗС.

«Мы предлагаем там, где есть такая техническая возможность, предусмотреть исполнение Государственного гимна Российской Федерации при открытии заседаний и закрытии на последней сессии созыва. Здесь выбор, конечно, за депутатами в городах и районах», — прокомментировал Голобородько.

По мнению вице-спикера, это важная и правильная идея. В пример он привел школы, в которых теперь каждая учебная неделя начинается с поднятия государственного флага и исполнения гимна.

«Почему бы и депутатам не равняться на школьников? Для ребят это элемент воспитания, формирования чувства патриотизма, да и для взрослых это будет не лишним», — подчеркнул Голобородько.