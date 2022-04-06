Дефолт или истощение. Псаки рассказала о главных целях санкций в отношении России

Представитель Белого дома Джейн Псаки рассказала о главной цели санкций, вводимых в отношении России. Её слова передаёт РИА Новости.

Псаки отметила, что ресурсы России не являются неистощимыми.

«Им придётся выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — заявила представитель Белого дома.

Главная цель санкций, по словам Псаки, это истощение ресурсов, «которые есть у Путина». По её словам, введённые экономические ограничения уже дают свои плоды.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны уже столкнулись с ростом цен и дефицитом продовольствия на фоне введённых санкций.