Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

По словам Эрдогана, Анкара продолжит выступать с инициативами для решения проблем вокруг продовольственной сделки. Он выразил уверенность, что конструктивный подход поможет урегулировать сложности при диалоге сторон.

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Напомним, что 29 октября, после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия объявила о приостановке участия в вывозе сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны отметили, что теракт со стороны украинских сил готовился под руководством специалистов из Великобритании.