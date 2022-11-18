ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро

Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии, пишет РИА Новости.

Большинство этих средств находятся в Бельгии — там заморожено 50 млрд евро. Ещё активы на 5,5 млрд евро заморозили в Люксембурге. Всего, по оценкам Еврокомиссии, из общей суммы примерно 33,8 миллиарда евро — это национальные резервы России, однако точная сумма неизвестна.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Москву, заморозив примерно половину российских золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов.

Ранее в МИД называли действия воровством, обратив внимание на то, что ЕС ещё с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний.