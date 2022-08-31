Как прошел визит депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой в Барнаул

Накануне завершилась двухдневная рабочая поездка в Барнаул депутата Госдумы, замруководителя фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой, информирует партийная пресс-служба.

Визит в краевую столицу Сардана начала с поездки в городском транспорте и посещения места реконструкции моста в районе Нового рынка. «Каждый житель Барнаула может сам дать оценку общественному городскому транспорту, я лишь отмечу, что его состояние печально. Поскольку мы говорим о регионе с особыми климатическими условиями, представляю, насколько некомфортно горожанам в зимнее время, — и утепление трамвайных вагонов, и само их состояние оставляет желать лучшего», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

«Я с большой радостью узнала, что с сентября будущего года Барнаул войдёт в программу „Чистый воздух“, — поделилась Сардана, — но меня озадачило и встревожило, что в качестве основного мероприятия по реализации этой программы указывается как раз обновление общественного транспорта. При этом вскользь упоминается проблема газификации города. Считаю, что надо разграничить эти два момента — общественный транспорт и загрязнённый воздух. В рамках реализации программы „Чистый воздух“ стоит обратить внимание на темпы газификации».

Политик считает, что для обновления парка общественного транспорта городским властям нужно обратить внимание на действующие целевые федеральные программы по развитию транспорта. «По поводу процесса реконструкции моста хочу сказать, что, как показывает практика, корень зла кроется на этапе подготовки проектно-сметной документации, — отметила Сардана Авксентьева. — Где-то в ней есть недоработки. Мы можем сравнить вашу реконструкцию с работами в других более крупных городах, там также идёт перенаправление трафика и не возникает транспортного коллапса, о котором говорят жители Барнаула. Для разрешения ситуации нужно выстраивать диалог общественности и власти, активно вовлекать профессиональные сообщества».

Рабочая встреча Сарданы Авксентьевой с заместителем генерального директора ООО «ИНОСИБ» Вячеславом Гуревичем, ответственным за возведение физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Сиреневой, 42, прошла на территории строящегося объекта. Как отметил Гуревич, «на сегодня процент инфраструктурных объектов, реализуемых по программе государственно-частного партнёрства, очень мал. Ещё недостаточно отработаны механизмы, многие вопросы решаются в „ручном“ режиме». Но строительство ФОК идёт запланированными темпами, и объект планируется сдать в срок.

«Вы немного умеете опережать время, — отметила депутат, — поскольку на днях президентом нашей страны были сделаны заявления о выстраивании акцентов на занятиях молодёжи спортом. И это как раз то, что вы сейчас реализуете. Огромное вам спасибо! Мир двигают идеи, и я по своему опыту знаю, что вынашивание идеи — процесс долгий, а преодоление административных барьеров — ещё один этап на пути реализации этих идей».

Не оставила без внимания парламентарий и обращения инициативных граждан. На встрече в общественной приёмной партии «Новые люди» обсуждались вопросы индексации заработной платы для тренеров, которые занимаются с детьми на базе муниципальных спортивных организаций; расширения мер поддержки для НКО; упрощения согласования культурных инициатив жителей города и другие. По всем озвученным предложениям были даны разъяснения и проведены консультации.