Китай предложил отменить санкции против России ради урегулирования конфликта на Украине
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь рекомендовал США прекратить «размахивать санкционной дубинкой»
Отмена антироссийских санкций на самом деле будет показывать реальное стремление американских властей к урегулированию кризиса на территории Украины. Так высказался на брифинге в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Его слова передаёт ТАСС.
Если Соединённые Штаты Америки заинтересованы в деэскалации кризиса на Украине, отмечает Чжао Лицзянь, то им нужно перестать надеяться на санкции как инструмент достижения своих целей.
Чжао Лицзянь считает, что Белый дом обязан прекратить угрозы в адрес российских властей и способствовать нормальному течению переговоров России и Украины. По его словам, санкции не смогут вернуть мир и не помогут обеспечить безопасность.
Страны ЕС и США и ряд прочих государств ввели в отношении России несколько пакетов санкций в ответ на начало специальной военной операции РФ на территории Украины. Военная операция продолжается с 24 февраля. После объявления спецоперации ряд крупных компаний приостановили деятельность на территории России. Среди них H&M, Nike, Intel, Xerox, Boeing, Airbus, L'Oreal и многие другие.