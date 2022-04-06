Китай предложил отменить санкции против России ради урегулирования конфликта на Украине

Отмена антироссийских санкций на самом деле будет показывать реальное стремление американских властей к урегулированию кризиса на территории Украины. Так высказался на брифинге в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Его слова передаёт ТАСС.

Если Соединённые Штаты Америки заинтересованы в деэскалации кризиса на Украине, отмечает Чжао Лицзянь, то им нужно перестать надеяться на санкции как инструмент достижения своих целей.

Чжао Лицзянь считает, что Белый дом обязан прекратить угрозы в адрес российских властей и способствовать нормальному течению переговоров России и Украины. По его словам, санкции не смогут вернуть мир и не помогут обеспечить безопасность.

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Страны ЕС и США и ряд прочих государств ввели в отношении России несколько пакетов санкций в ответ на начало специальной военной операции РФ на территории Украины. Военная операция продолжается с 24 февраля. После объявления спецоперации ряд крупных компаний приостановили деятельность на территории России. Среди них H&M, Nike, Intel, Xerox, Boeing, Airbus, L'Oreal и многие другие.