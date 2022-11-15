Лавров «специально для неграмотных» опроверг сообщения о наличии у него Apple Watch

Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг сообщения о наличии у него Apple Watch.

Накануне дипломат Мария Захарова в своём Telegram-канале опубликовала видео министра за работой в качестве опровержения слухов о его госпитализации на Бали. На записи можно было заметить, что на руку министра надеты умные часы, а рядом лежит iPhone.

После этого блогер Анатолий Шарий посоветовал политику не пользоваться устройствами американской компании, так как спецслужбы США «могут без проблем снимать информацию с интересующих их гаджетов».

Кадр из видео: Telegram-канал Марии Захаровой

«Специально для неграмотных стоит пояснить, что часы произведены не Apple, а компанией Huawei», — сказал министр ТАСС.

Об этом же в своём канале до этого сообщала и Мария Захарова. Шарий в ответ официальному представителю МИД РФ указал на iPhone министра: «Ну телефон-то iPhone, Мария? Или китайская подделка?»

Захарова, в свою очередь, заметила, что американские спецслужбы волнуют блогера больше, чем-то, что смартфоны Apple в Китае собирает «миллиард китайцев». Она также в шутку поблагодарила Шария за беспокойство о безопасности России.

«Хочу рассказать вам страшное: за рубежом сотовый оператор тоже зарубежный. А до сих пор думали, что можно, привезя „свой телефон“, и сеть из Москвы захватить? Ещё „страшнее“, что и партнёры зарубежные, тоже не наши, а... зарубежные. Вон Макрон вообще журналистов приволок, чтобы разговор с Путиным записать. Но я согласна — свои телефоны и компы надо было изобрести. Увидите Чубайса, спросите, где обещанное», — написала Захарова.

Накануне в Кремле подтвердили «тайные» переговоры между РФ и США в Турции. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встречу инициировала американская сторона, однако подробности он раскрывать не стал.