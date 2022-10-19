Опубликован указ Путина о военном положении в новых регионах РФ, при котором «могут применяться иные меры»

На сайте Кремля опубликовали Указ президента России Владимира Путина «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей».

«Учитывая, что против территориальной целостности РФ применяется вооруженная сила, в соответствии с частью 2 статьи 87 Конституции РФ и статьями 3 и 4 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ „О военном положении“ постановляю», — говорится в документе.

Пять пунктов:

1. Ввести 20 октября 2022 года с ноля часов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение.

2. Правительству РФ в соответствии с предложениями Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Главного управления специальных программ президента РФ в трёхдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

3. При необходимости в РФ в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «0 военном положении».

4. Настоящий Указ незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее amic.ru рассказал, что такое «военное положение» и в каких регионах России его вводят.

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