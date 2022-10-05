Песков опроверг информацию о том, что Путин готовит обращение

По его словам, в Кремле не обсуждали изменение статуса спецоперации

5 октября 2022, 18:23, Илья Звягинцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Владимир Путин готовит обращение к обращение. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Это прерогатива президента. На сегодня никаких решений об изменении формата специальной военной операции на Украине на контртеррористическую операцию не принималось», — сказал Песков.

Ранее телеграм-канал Readovka, ссылаясь на собственные источники, сообщал о том, что Владимир Путин в своем обращении может объявить о смене статуса спецоперации.

Readovka: Путин сегодня может изменить статус спецоперации

Readovka: Путин сегодня может изменить статус спецоперации

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