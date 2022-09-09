Почему принц Чарльз стал королём Карлом

8 сентября на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Буквально сразу же после её кончины стало известно имя нового монарха — им стал старший сын умершей правительницы, 73-летний принц Уэльский Чарльз.

При этом теперь он стал именоваться Карлом III, хотя на самом деле не менял имени: было Charles, стало Charles III. Рассказываем, откуда в русском языке взялась путаница в именах монархов.

Почему Чарльза в России зовут Карлом? Всё дело в латинице. Именно с неё имена монархов по сложившейся исторически практике переводят на русский язык, но не произносят в речи окончания. Так Чарльз (Charles) и стал Карлом (Carolus). С аналогичной ситуацией столкнулся бы и другой монарх: Уильям (William) стал бы Вильгельмом (Gulielmus), Джордж (George) — Георгом (Georgius), Генри (Henry) — Генрихом (Henricus), Джеймс (James) — Яковом (Iacobus), а Джон (John) — Иоанном (Johannes).

Такая практика передачи имён на русский язык касается только британских монархов? Нет, такое произошло и с другими европейскими правителями. Например, французские Людовики на самом деле носили имя Louis (Луи), а Ludovicus — это латинская версия. Дело в том, что европейские христианские имена с единым происхождением в разных странах звучат по-разному. Например, Иоанн в Германии — Иоганн, в Англии — Джон, во Франции — Жан, в Испании — Хуан, а в Португалии — Жуан. И при переводе историки давали монархам близкое по происхождению русское или немецкое имя: например, английский монарх с именем Чарльз и французский король с именем Шарль будут в русском языке иметь одно и то же имя — Карл. Однако стоит отметить, что такая практика касается всё же не всех европейских монархов. Имена правителей Испании и Португалии (за некоторым исключением) не переводятся, а передаются через практическую транскрипцию.