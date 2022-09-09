Почему принц Чарльз стал королём Карлом
Карл III стал новым монархом Великобритании, придя на смену его умершей матери, королеве Елизавете II
8 сентября на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Буквально сразу же после её кончины стало известно имя нового монарха — им стал старший сын умершей правительницы, 73-летний принц Уэльский Чарльз.
При этом теперь он стал именоваться Карлом III, хотя на самом деле не менял имени: было Charles, стало Charles III. Рассказываем, откуда в русском языке взялась путаница в именах монархов.
Почему Чарльза в России зовут Карлом?
Всё дело в латинице. Именно с неё имена монархов по сложившейся исторически практике переводят на русский язык, но не произносят в речи окончания. Так Чарльз (Charles) и стал Карлом (Carolus).
С аналогичной ситуацией столкнулся бы и другой монарх: Уильям (William) стал бы Вильгельмом (Gulielmus), Джордж (George) — Георгом (Georgius), Генри (Henry) — Генрихом (Henricus), Джеймс (James) — Яковом (Iacobus), а Джон (John) — Иоанном (Johannes).
Такая практика передачи имён на русский язык касается только британских монархов?
Нет, такое произошло и с другими европейскими правителями. Например, французские Людовики на самом деле носили имя Louis (Луи), а Ludovicus — это латинская версия.
Дело в том, что европейские христианские имена с единым происхождением в разных странах звучат по-разному. Например, Иоанн в Германии — Иоганн, в Англии — Джон, во Франции — Жан, в Испании — Хуан, а в Португалии — Жуан.
И при переводе историки давали монархам близкое по происхождению русское или немецкое имя: например, английский монарх с именем Чарльз и французский король с именем Шарль будут в русском языке иметь одно и то же имя — Карл.
Однако стоит отметить, что такая практика касается всё же не всех европейских монархов. Имена правителей Испании и Португалии (за некоторым исключением) не переводятся, а передаются через практическую транскрипцию.
Что известно о королях Англии Карле I и Карле II?
Карл I жил в 1600-1649 годы. Королём Англии, а также Ирландии и Шотландии был с 1625-го. Его политика абсолютизма и церковные реформы вызвали восстания в Шотландии и Ирландии и Английскую революцию. В ходе гражданских войн Карл I потерпел поражение, был предан суду парламента и публично казнён в 1649 году.
Его старший сын Карл II, известный как Весёлый король, правил в 1660-1685 годах. После казни отца провёл много лет в бегах, имел 14 внебрачных детей и многочисленных любовниц. Его правление также сопровождалось чумой и Великим лондонским пожаром.
Теперь нынешний король Великобритании Карл III мог бы следовать королевской традиции многих королей и выбрать Георга, став Георгом VII. Но он всё же остался верен своему имени и решил стать Карлом III.