Провидец, оратор и шоумен. Чем запомнился основатель ЛДПР Владимир Жириновский

6 апреля 2022 года на 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский — основатель и бессменный лидер ЛДПР. Его всегда отличали ораторские способности, широкий кругозор и харизма. Главные моменты биографии одного из самых ярких российских политиков последних десятилетий — в обзоре amic.ru.

Детство и образование

Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Его родного отца звали Вольф Исаакович Эйдельштейн. Владимир Жириновский рос в многодетной семье: его мать во втором браке родила ещё пятерых детей. До 18 лет Жириновский носил фамилию Эйдельштейн. После завершения средней школы уехал в Москву, где поступил в Институт восточных языков. Окончив университет, работал в Советском комитете защиты мира в секторе Западной Европы, Инюрколлегии, издательстве «Мир», а также стажёром-переводчиком в Турции. В 1988 году Жириновский защитил докторскую диссертацию. К тому времени свободно владел английским, французским, немецким и турецким языками.

Личная жизнь

В 1971 году Жириновский женился на Галине Лебедевой, с которой был знаком ещё с детства. Позже пара решает развестись, однако потом они вновь сходятся и живут вместе. В 1972 году у них родился сын Игорь.

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По словам самого Жириновского, его политическая карьера была предрешена ещё в ранней молодости. Получив юридическую должность в издательстве «Мир», ему приходилось часто выступать с речами перед народом. В публичной политике Жириновский — с 1988 года, когда он был избран в состав Центрального координационного совета «Демократического Союза». Его возглавляла Валерия Новодворская.

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В 1989 году стал сооснователем Либерально-демократической партии Советского Союза. 12 июня 1991 года баллотировался на пост президента РСФСР, занял третье место (7,81%). С 1993 года — депутат Госдумы. Он принимал участие во всех президентских выборах России, кроме 2004 года, и стал рекордсменом по числу выдвижений на должность главы государства. Однако Жириновский ни разу не набрал больше 10%. В начале февраля 2022 года Жириновского госпитализировали с коронавирусом.

Многие политические предсказания Жириновского (относительно ближневосточных проблем, отношений с Западом, Украины и т.д.), исполнялись с удивительной точностью. Владимир Жириновский всегда критически относился к событиям на Майдане в 2014 году, называя их госпереворотом. По его мнению, Украина будет разделена на несколько областей, которые впоследствии станут частями соседних государств. Военный конфликт в Донбассе Жириновский расценивал как геноцид русского народа.

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Скандалы

Жириновский периодически становился участником скандалов. Одним из первых стал случай, произошедший в 1995 году. Тогда в прямом телеэфире Жириновский облил своего оппонента Бориса Немцова соком. В том же году он устроил потасовку с депутатом Евгенией Тишковской. Спустя некоторое время драки с участием Владимира Вольфовича становятся его визитной карточкой. Их показывают по телевидению и пишут о них в газетах.

Памятник при жизни

В 2016 году Владимиру Жириновскому установили памятник в Москве. Скульптуру изготовил Зураб Церетели. Памятник представляет собой фигуру высотой более трёх метров. Она установлена во дворе Института мировых цивилизаций, основанного Жириновским. Интересен факт, что на открытии памятника присутствующими был исполнен гимн «Боже, Царя храни!». Владимир Жириновский является автором множества книг, также в его активе — различные общественные награды.