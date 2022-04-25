Путин призвал не мешать работать оставшимся в РФ иностранным компаниям

Иностранным компаниям, которые остались работать в России несмотря на международное давление, необходимо дать спокойно работать. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства призвал также соблюдать права предпринимателей, при этом отметив, что «закулисные сговоры» необходимо пресекать.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины в России приостановили свою работу ряд западных компаний, а некоторые из них приняли решение полностью уйти из страны.

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Экономика Производитель Zewa, Libresse и Libero уходит с российского рынка

Накануне стало известно, что шведская компания Essity, производящая предметы личной гигиены, в скором времени покинет российский рынок. В России эта компания производит товары под брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.