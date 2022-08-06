Россия и Турция договорились о ведении торговли в рублях

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о том, что договорился с Владимиром Путиным о ведении торговли в рублях. Его слова передают «Известия».

Эрдоган отметил, что страны «полны решимости» обеспечить сбалансированный объём двухсторонней торговли.

«Меморандум о взаимопонимании, своего рода дорожная карта наших торгово-экономических отношений, был подписан в Сочи нашим министром торговли и вице-премьером РФ Александром Новаком», — сказал президент Турции.

Отметим, что это заявление Эрдоган сделал после четырёхчасовых переговоров с Владимиром Путиным, которые проходили в Сочи.