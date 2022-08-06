Россия и Турция договорились о ведении торговли в рублях
Документ о торгово-экономических отношениях двух стран подписали министр торговли Турции и вице-премьер Александр Новак
6 августа 2022, 18:19, Илья Звягинцев
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о том, что договорился с Владимиром Путиным о ведении торговли в рублях. Его слова передают «Известия».
Эрдоган отметил, что страны «полны решимости» обеспечить сбалансированный объём двухсторонней торговли.
«Меморандум о взаимопонимании, своего рода дорожная карта наших торгово-экономических отношений, был подписан в Сочи нашим министром торговли и вице-премьером РФ Александром Новаком», — сказал президент Турции.
Отметим, что это заявление Эрдоган сделал после четырёхчасовых переговоров с Владимиром Путиным, которые проходили в Сочи.
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