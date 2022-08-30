Все, кроме Барнаула. В Алтайском крае началось досрочное голосование на муниципальных выборах

Досрочное голосование на муниципальных выборах стартовало в Алтайском крае. «Досрочка» продлится 11 дней — с 31 августа по 10 сентября включительно. Основным же днём голосования станет воскресенье, 11 сентября. А вот в краевой столице заранее отдать свой голос партии или кандидату не получится: выборы в Барнауле на этот раз пройдут в три дня — с 9 по 11 сентября.

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Всего в сентябрьских выборах в Алтайском крае смогут принять участие 1,64 млн человек, или 92% от всех избирателей, проживающих в регионе. Досрочно проголосовать вправе 1,12 млн человек. Для этого необходима уважительная причина, например, командировка, работа в воскресенье, семейные обстоятельства. Впрочем, члены комиссии почти всегда идут навстречу избирателям. Поэтому особых препятствий для раннего волеизъявления возникнуть не должно. Добавим, оппозиция всегда с пристрастием относится именно к «досрочке», особенно в случае аномальной явки на отдельных УИКах. Таким считается число, превышающее 1% от числа зарегистрированных избирателей.

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Партийные списки почти исчезли

На выборах в 2022 году везде, кроме Барнаула, будет действовать мажоритарная система. Это значит, что депутатов предстоит избирать только по округам. Партийные списки сохраняются лишь в краевой столице.

В нынешней кампании, охватывающей почти весь регион, своих кандидатов выдвинули десять партий. Наиболее полно они представлены на выборах в Барнаульскую гордуму: места по партспискам разыграют сразу девять политобъединений. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Коммунисты России», «Родина», «Зелёные» и «Партия пенсионеров». Кроме того, своего кандидата на выборах в Калманском районе выдвинула «Партия возрождения России». Он успешно прошёл регистрацию и также поспорит за места в представительном органе власти.

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Кто идёт на выборы

За прошедший избирательный цикл заметно выросло число женщин, претендующих на депутатское кресло в муниципалитетах Алтайского края. Так, в 2017 году среди общего числа кандидатов представительниц прекрасного пола насчитывалось 55,93%, а в 2022-м — уже 59,79%.

Если оценивать возрастной состав кандидатов, то наибольшее число претендентов на мандаты относится к категории 40-49 лет (29,45%). Чуть меньше тех, чей возраст составляет от 30 до 40 лет (21,81%).

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Видеокамеры и КОИБы

В Алтайском крае на 461 избирательном участке (примерно 30% от общего числа, — прим. ред.) установят средства видеорегистрации. В частности, камерами, ведущими запись, будут оборудованы 100% участков в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске и, разумеется, Барнауле. В зоне видимости камер будет весь процесс голосования, работа комиссии со списками избирателей, а также процедура подсчёта голосов и составление протокола об итогах голосования. В краевой столице дополнительно 101 участок из 259 получит КОИБ — специальное средство для подсчёта голосов.

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Бийск

В наукограде жители будут выбирать 30 депутатов в местную думу по 15 двухмандатным округам. Своих кандидатов выставили пять партий — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Коммунисты России». Также регистрацию сумели пройти несколько самовыдвиженцев. Конкуренция на округах неравномерная и составляет от четырёх до семи кандидатов. Всего в Бийске правом голоса обладают свыше 157 тысяч жителей. Выборы здесь обойдутся в 13,3 млн рублей. Для сравнения: в Барнауле речь идёт о 106 млн.

Рубцовск

В третьем по величине городе края жителям предстоит выбрать 28 депутатов по 14 двухмандатным округам. Здесь также представлены кандидаты от «большой пятёрки» и ряд независимых претендентов. В Рубцовске потенциально смогут проголосовать 94,5 тысячи избирателей. Стоимость кампании — 8 млн рублей.

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Остальные крупные муниципалитеты

Кроме того, значимые кампании в сентябре пройдут в Новоалтайске, Заринске и Яровом. Дороже всего голосование обойдётся Новоалтайску — в 5,169 млн. Заринск потратит на выборы 1,89 млн, а Яровое — 724 тысячи рублей.

Кого ещё выбираем?

Всего в единый день голосования в крае будет разыграно 5554 мандата, из них большая часть приходится на сельских депутатов — 4605. Остальные места (949) предстоит распределить на уровне городов либо районов. Кроме того, в ЕДГ на Алтае выберут 145 глав сельских поселений. Всего в регионе, по состоянию на 1 июля, зарегистрировано 1,773 млн избирателей. В сентябрьских выборах смогут принять участие большинство из них — 1,64 млн человек, или 92%.

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А что там с наблюдателями?

В отличие от масштабной кампании 2021 года, когда в Алтайском крае выбирали депутатов Госдумы и регионального Заксобрания, на этот раз число наблюдателей будет существенно меньше. Это связано и с форматов самих выборов. По подсчётам краевой Общественной палаты, в качестве наблюдателей на этот раз будут задействованы 1568 человек — то есть по одному на каждый УИК, который будет работать на сентябрьских выборах. Дополнительно своих наблюдателей в Барнауле выставят политические партии и отдельные кандидаты.

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Почему такое внимание к этим муниципальным выборам?

Итоги кампании-2022 напрямую будут влиять на выборы губернатора через год, так как связаны со сбором подписей муниципальных депутатов и преодолением так называемого «муниципального фильтра». Он составляет 7% от общего числа народных избранников в регионе или более 500 депутатских автографов.

Подробнее о ходе «досрочки» и основного дня голосования читайте на amic.ru.