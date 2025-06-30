Получение водительских прав станет в два раза дороже

Некоторые транспортные пошлины вырастут в три раза

30 июня 2025, 22:55, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С сентября 2025 года в России вырастут транспортные пошлины. Как сообщает Newsler.ru, это следует из законопроекта, согласованного Минфином с профильными ведомствами.

Так, водительские права подорожают: старого образца — до 4 тысяч рублей, нового — до 6 тысяч Международное удостоверение будет стоить 3,2 тысячи рублей вместо 1,6 тысячи. Госпошлина за ПТС вырастет до 1,2 тысяч рублей, за внесение изменений — до 525 рублей. За СТС на бумаге — 1,5 тысячи рублей (сейчас 500), на пластике — 4,5 тысячи (вместо 1,5 тысяч).

Госномера также подорожали — 3 тысячи рублей вместо 2 тысяч ранее. Для мотоциклов и прицепов они стали дороже на 750 рублей — с 1,5 тысяч до 2,25 тысяч. Справка о соответствии авто требованиям безопасности будет стоить 4,5 тысячи рублей — рост составит три раза.

Разрешение на изменение конструкции машины будет стоить 3 тысячи рублей (сейчас 1 тысяча). За допуск к перевозке опасных грузов — 2,25 тысячи, продление — 1,5 тысячи. Транзитные номера на бумаге — 300 рублей (было 200), на металле — 2,4 тысячи вместо 1,6 тысяч рублей.