Получение водительских прав станет в два раза дороже
Некоторые транспортные пошлины вырастут в три раза
30 июня 2025, 22:55, ИА Амител
С сентября 2025 года в России вырастут транспортные пошлины. Как сообщает Newsler.ru, это следует из законопроекта, согласованного Минфином с профильными ведомствами.
Так, водительские права подорожают: старого образца — до 4 тысяч рублей, нового — до 6 тысяч Международное удостоверение будет стоить 3,2 тысячи рублей вместо 1,6 тысячи. Госпошлина за ПТС вырастет до 1,2 тысяч рублей, за внесение изменений — до 525 рублей. За СТС на бумаге — 1,5 тысячи рублей (сейчас 500), на пластике — 4,5 тысячи (вместо 1,5 тысяч).
Госномера также подорожали — 3 тысячи рублей вместо 2 тысяч ранее. Для мотоциклов и прицепов они стали дороже на 750 рублей — с 1,5 тысяч до 2,25 тысяч. Справка о соответствии авто требованиям безопасности будет стоить 4,5 тысячи рублей — рост составит три раза.
Разрешение на изменение конструкции машины будет стоить 3 тысячи рублей (сейчас 1 тысяча). За допуск к перевозке опасных грузов — 2,25 тысячи, продление — 1,5 тысячи. Транзитные номера на бумаге — 300 рублей (было 200), на металле — 2,4 тысячи вместо 1,6 тысяч рублей.
23:45:42 30-06-2025
Уже сейчас много водителей ездят без прав. Будет много больше. И аварий будет больше.
00:15:03 01-07-2025
Сначала мы жили бедно
А потом нас обокрали
06:13:52 01-07-2025
Ужас.
08:23:46 01-07-2025
Вообще ношения вод. удостоверения и стс отменить пора, столько денег в никуда. База данных есть. Отметки штампа в паспорте достаточно.
08:33:50 01-07-2025
Всё для людей.
Ой, прям не знаю, из-за чего всё это.
Всё веселее и веселее жить, товарищи или господа...................
09:00:36 01-07-2025
Почему не озвучивают причину подорожания????
10:04:22 01-07-2025
Я (09:00:36 01-07-2025) Почему не озвучивают причину подорожания????...
В соседней новости что-то там говорится про уровень жизни в старых и новых регионах. Плюс у Кадырова еще остались неженатые сыновья
11:56:33 01-07-2025
Гость (10:04:22 01-07-2025) В соседней новости что-то там говорится про уровень жизн... Плюс многодетным помочь надо.
09:46:04 01-07-2025
Владельцев автомобилей превратили в кормушку бюджета. Постоянно чего-нибудь да придумают, за что еще можно содрать с водителя бабки. Другие источники иссякли. А здесь- резвись-не хочу. Хоть раз в год поднимай на тот уровень, который нужен. И никуда не денутся. Будут платить. И бензин дорогой заливать будут. И за всю побочку платить будут. Такова логика кабинетосидящих креслопопопродавливающих.