Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 2 марта

Закупиться едой от местных производителей можно по семи адресам

02 марта 2024, 07:55, ИА Амител

Мандарины на барнаульской ярмарке / Фото: barnaul.org

Новый сезон продуктовых ярмарок стартует в Барнауле с 2 марта. На них местные производители традиционно предложат покупателям мясо, рыбу, сладости, овощи, фрукты и другие продукты.

Как сообщает мэрия, в субботу ярмарки пройдут во всех районах города:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;

Индустриальный район – парк спорта Алексея Смертина;

Ленинский район – площадь Народная;

Октябрьский район – сквер имени Германа Титова;

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Время работы торговых площадок – с 10:00 до 14:00.