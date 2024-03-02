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Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 2 марта

Закупиться едой от местных производителей можно по семи адресам

02 марта 2024, 07:55, ИА Амител

Мандарины на барнаульской ярмарке / Фото: barnaul.org
Мандарины на барнаульской ярмарке / Фото: barnaul.org

Новый сезон продуктовых ярмарок стартует в Барнауле с 2 марта. На них местные производители традиционно предложат покупателям мясо, рыбу, сладости, овощи, фрукты и другие продукты.

Как сообщает мэрия, в субботу ярмарки пройдут во всех районах города:

  • Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
  • Индустриальный район – парк спорта Алексея Смертина;
  • Ленинский район – площадь Народная;
  • Октябрьский район – сквер имени Германа Титова;
  • Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Время работы торговых площадок – с 10:00 до 14:00.

Барнаул Продукты

Комментарии 8

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Гость

16:06:38 01-03-2024

Как же мы раньше без этих ярмарок жили?

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Гость

08:05:06 02-03-2024

Гость (16:06:38 01-03-2024) Как же мы раньше без этих ярмарок жили?...
Как вы раньше жили без интернета и дураков-пейсателей в нем.

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Гость

19:38:25 01-03-2024

Слова "Просрочка, обвес, завышенная цена" во время таких ярмарок находятся на верхних строчках по цитируемости среди горожан.

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Гость

07:11:37 02-03-2024

Гость (19:38:25 01-03-2024) Слова "Просрочка, обвес, завышенная цена" во время таких ярм... бабули ведутся на слово "социальная"

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Гость

17:03:56 02-03-2024

Гость (07:11:37 02-03-2024) бабули ведутся на слово "социальная"... Вот как раз бабуль там очень мало, потому, что бабуля не может купить килограмм сыра или масла, бабуле надо 200грамм. И за 200гр.там толкаться не будут. В основном , среднего возраста, у кого денег много и продуктов надо много

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гость

08:14:03 02-03-2024

это идет выполнение "Майский указ президента" так что радуемся и ставим галочку(

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Светлана

11:23:38 02-03-2024

Сейчас были на ярмарке в индустриальном районе. Цены выше чем в магазинах рядом Монетка, Ярче. А называется социальная.

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Гость

13:39:53 02-03-2024

Раз побывала, вывод:стекается вся некондиция по завышенной цене. Продукция не свежая, заветренная. Раскрученное мероприятие под лозунгом-СОЦИАЛЬНАЯ.

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