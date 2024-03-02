Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 2 марта
Закупиться едой от местных производителей можно по семи адресам
02 марта 2024, 07:55, ИА Амител
Мандарины на барнаульской ярмарке / Фото: barnaul.org
Новый сезон продуктовых ярмарок стартует в Барнауле с 2 марта. На них местные производители традиционно предложат покупателям мясо, рыбу, сладости, овощи, фрукты и другие продукты.
Как сообщает мэрия, в субботу ярмарки пройдут во всех районах города:
- Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
- Индустриальный район – парк спорта Алексея Смертина;
- Ленинский район – площадь Народная;
- Октябрьский район – сквер имени Германа Титова;
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Время работы торговых площадок – с 10:00 до 14:00.
16:06:38 01-03-2024
Как же мы раньше без этих ярмарок жили?
08:05:06 02-03-2024
Гость (16:06:38 01-03-2024) Как же мы раньше без этих ярмарок жили?...
Как вы раньше жили без интернета и дураков-пейсателей в нем.
19:38:25 01-03-2024
Слова "Просрочка, обвес, завышенная цена" во время таких ярмарок находятся на верхних строчках по цитируемости среди горожан.
07:11:37 02-03-2024
Гость (19:38:25 01-03-2024) Слова "Просрочка, обвес, завышенная цена" во время таких ярм... бабули ведутся на слово "социальная"
17:03:56 02-03-2024
Гость (07:11:37 02-03-2024) бабули ведутся на слово "социальная"... Вот как раз бабуль там очень мало, потому, что бабуля не может купить килограмм сыра или масла, бабуле надо 200грамм. И за 200гр.там толкаться не будут. В основном , среднего возраста, у кого денег много и продуктов надо много
08:14:03 02-03-2024
это идет выполнение "Майский указ президента" так что радуемся и ставим галочку(
11:23:38 02-03-2024
Сейчас были на ярмарке в индустриальном районе. Цены выше чем в магазинах рядом Монетка, Ярче. А называется социальная.
13:39:53 02-03-2024
Раз побывала, вывод:стекается вся некондиция по завышенной цене. Продукция не свежая, заветренная. Раскрученное мероприятие под лозунгом-СОЦИАЛЬНАЯ.