Барнаулец спас девушку, которая едва не упала с Нового моста

В Барнауле сотрудник службы судебных приставов спас девушку, которая едва не упала с Нового моста. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Один из очевидцев заметил стоящую на мосту девушку и сразу позвонил в полицию, а рядом в тот момент проезжал старший лейтенант внутренний службы.

Он остановился и стал разговаривать с девушкой, чтобы успокоить её. Приставу удалось отвести горожанку от края моста, после чего её передали правоохранителям.

«Игорь Власов в службе судебных приставов уже 14 лет. За годы службы он проявил себя с лучшей стороны, заслужив уважение среди коллег Главного управления», — отметили действия сотрудника в службе судебных приставов.