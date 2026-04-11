Такой день. Ярмарки и "предпасхальный" паводок

О главных событиях региона за 11 апреля

11 апреля 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

С 11 по 12 апреля в связи с образованием затора льда на реке Чумыш в районе поселка Тальменка наблюдается подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки и затопление прибрежной части населенного пункта. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Алтайском крае в зоне подтопления находятся 44 жилых дома, 289 приусадебных участков, а также три участка автодорог и низководный мост, сообщили в ГУ МЧС по региону. Наибольшее число домов — 32 — подтоплено в селе Хабары.

Глава Барнаула Вячеслав Франк побывал на площади у ТЦ "Майский" на проспекте Красноармейском, 64, где располагается одна из площадок продовольственных ярмарок выходного дня. Ярмарки также прошли и на других площадках в районах краевой столицы. В преддверии Пасхи горожанам предлагали купить куличи, яйца и ингредиенты для пасхальной выпечки.

Дорожные рабочие МБУ "Автодорстрой" приступили к ремонту дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси.

В микрорайоне Затон в связи с подъемом уровня воды в Оби ограничили движение транспорта по дороге на остров Шубинский — на участке от улицы Якорной до дороги, ведущей к улице Матросской.

Полиция Новоалтайска возобновила поиски Даниила Кузнецова, пропавшего в августе 2025 года.

В Александро-Невском соборе Барнаула в ночь с 11 на 12 апреля проходит пасхальное богослужение с крестным ходом. Возглавляет его митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Служба началась в 23:30 и продлится несколько часов. Посмотреть трансляцию можно на amic.ru.