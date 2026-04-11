Диетолог рассказала, кому нельзя есть куличи и яйца
Людям, имеющим ряд заболеваний, стоит отказаться от традиционного пасхального блюда
11 апреля 2026, 18:34, ИА Амител
Людям, имеющим ряд заболеваний, следует отказаться от употребления кулича и пасхальных яиц, заявила в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.
«Ограничить или исключить кулич и яйца из рациона стоит людям с диабетом, инсулинорезистентностью, ожирением, обострениями ЖКТ, заболеваниями печени и желчевыводящих путей, так как яйца стимулируют желчь, а также при выраженной гиперхолестеринемии», — рассказала врач.
Остальным диетолог рекомендует употреблять в пищу не более 200 граммов кулича — один-два небольших кусочка — и не более двух-трех яиц с желтком.
Ранее председатель информационного отдела Барнаульской епархии, иеромонах Модест (Илюшин) раскрыл отношение церкви к модным "дубайским" куличам.
19:33:32 11-04-2026
Диетологу этому ни есть ни чего!
07:43:04 12-04-2026
Остальным диетолог рекомендует употреблять в пищу не более 200 граммов кулича — один-два небольших кусочка — и не более двух-трех яиц с желтком-------- Во дает диетолог! Прямо какой то Ленинград. "Во время Великой Отечественной войны нормы выдачи хлеба зависели от категории населения, региона и периода. Самые низкие нормы действовали в блокадном Ленинграде (зима 1941–1942 гг.), где служащие, иждивенцы и дети получали по 125 грамм в день. Рабочие получали 250–375 грамм, а бойцы на передовой — около 500 грамм"