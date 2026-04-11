Диетолог рассказала, кому нельзя есть куличи и яйца

Людям, имеющим ряд заболеваний, стоит отказаться от традиционного пасхального блюда

11 апреля 2026, 18:34, ИА Амител

Пасха, кулич / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Людям, имеющим ряд заболеваний, следует отказаться от употребления кулича и пасхальных яиц, заявила в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Ограничить или исключить кулич и яйца из рациона стоит людям с диабетом, инсулинорезистентностью, ожирением, обострениями ЖКТ, заболеваниями печени и желчевыводящих путей, так как яйца стимулируют желчь, а также при выраженной гиперхолестеринемии», — рассказала врач.

Остальным диетолог рекомендует употреблять в пищу не более 200 граммов кулича — один-два небольших кусочка — и не более двух-трех яиц с желтком.

Ранее председатель информационного отдела Барнаульской епархии, иеромонах Модест (Илюшин) раскрыл отношение церкви к модным "дубайским" куличам.