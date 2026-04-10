Два человека погибли в результате взрыва на складе во Владикавказе

Также известно о 14 пострадавших

10 апреля 2026, 20:03, ИА Амител

Взрыв на складе во Владикавказе / Фото: МЧС Северной Осетии

Спасатели обнаружили двух погибших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. Тела вытащили из-под завалов. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Пострадали, по данным главы региона, 14 человек, включая ребенка и младенца. Их госпитализировали. На месте работает оперативный штаб.

МЧС повысило ранг пожара на складе до третьего уровня сложности. Площадь возгорания оценивается в 750 "квадратов", площадь обрушения — в 800.

Взрыв на складе с пиротехникой во Владикавказе прогремел днем 10 апреля. На месте начался пожар. Следственный комитет начал проверку.