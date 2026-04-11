В Новосибирске пенсионер избил студентку, не уступившую место в автобусе

Девушка не хотела уступать из-за плохого самочувствия

11 апреля 2026, 17:33, ИА Амител

В Новосибирске пенсионер напал на студентку во время поездки в автобусе. Как сообщает "КП-Новосибирск", ЧП произошло 1 апреля.

Девушка рассказала, что ехала на учебу. «Очень плохо чувствовала себя в то утро, села на одно из сидений. Вместе со мной в автобус зашел мужчина примерно 60–70 лет: он начал спрашивать, почему я не уступаю место пожилым в транспорте», — говорит она.

Студентка она объяснила, что ей нехорошо, и уступать место она не будет. Но пенсионер, по ее словам, начал кричать и оскорблять ее.

«Я ему сказала, что если я встану, мне станет еще хуже. Он начал пихаться: я была в шоке, но старалась не подавать виду», — рассказала девушка.

Другие пассажиры слышали этот разговор. Со слов девушки, одна пожилая женщина попыталась заступиться за нее, но пенсионер начал оскорблять и ее. Потом женщина вышла, но конфликт лишь набирал обороты.

«Всю дорогу он меня оскорблял, говорил, что мне должно быть стыдно. Когда моя остановка была близко, я поднялась и сказала: "Надеюсь, вам хватит двух сидячих мест". Через секунду он ударил меня кулаком по голове, после чего меня отбросило на поручень. Он начал прижимать меня к поручню шеей, всем телом, закрутил правую руку. Я начала плакать и просить его остановиться», — вспоминает студентка.

Несколько пассажиров пытались оттащить нападавшего, но им это не сразу удалось. После нападения девушка обратилась в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по области сообщили, что заявление от потерпевшей зарегистрировано в установленном порядке. Девушку опросили полицейские, ей выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают личность нападавшего.