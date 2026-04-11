В Новосибирске пенсионер избил студентку, не уступившую место в автобусе
Девушка не хотела уступать из-за плохого самочувствия
11 апреля 2026, 17:33, ИА Амител
В Новосибирске пенсионер напал на студентку во время поездки в автобусе. Как сообщает "КП-Новосибирск", ЧП произошло 1 апреля.
Девушка рассказала, что ехала на учебу. «Очень плохо чувствовала себя в то утро, села на одно из сидений. Вместе со мной в автобус зашел мужчина примерно 60–70 лет: он начал спрашивать, почему я не уступаю место пожилым в транспорте», — говорит она.
Студентка она объяснила, что ей нехорошо, и уступать место она не будет. Но пенсионер, по ее словам, начал кричать и оскорблять ее.
«Я ему сказала, что если я встану, мне станет еще хуже. Он начал пихаться: я была в шоке, но старалась не подавать виду», — рассказала девушка.
Другие пассажиры слышали этот разговор. Со слов девушки, одна пожилая женщина попыталась заступиться за нее, но пенсионер начал оскорблять и ее. Потом женщина вышла, но конфликт лишь набирал обороты.
«Всю дорогу он меня оскорблял, говорил, что мне должно быть стыдно. Когда моя остановка была близко, я поднялась и сказала: "Надеюсь, вам хватит двух сидячих мест". Через секунду он ударил меня кулаком по голове, после чего меня отбросило на поручень. Он начал прижимать меня к поручню шеей, всем телом, закрутил правую руку. Я начала плакать и просить его остановиться», — вспоминает студентка.
Несколько пассажиров пытались оттащить нападавшего, но им это не сразу удалось. После нападения девушка обратилась в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД по области сообщили, что заявление от потерпевшей зарегистрировано в установленном порядке. Девушку опросили полицейские, ей выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают личность нападавшего.
18:31:14 11-04-2026
Моральный долг уступить место не есть обязанность!
18:57:54 11-04-2026
Если это правда, то мне почему-то становится стыдно за старшее поколение, и о каком уважение к старшим после такого можно говорить?
13:06:29 12-04-2026
Гость (18:57:54 11-04-2026) Если это правда, то мне почему-то становится стыдно за старш... требование уступить место лишь повод проявить агрессию
возраст не имеет значения
19:13:51 11-04-2026
Совсем уже с ума посходили. Да, даже молодому человеку может быть плохо. Давление, болит голова, и куча других проблем. Это просто ужасно требовать уступить место, стыдить и применять физ силу. Наказывать надо таких неадекватов.
19:41:48 11-04-2026
Это то самое высокообразованные советское поколение, которые считают себя добрыми, но по факту одни невротики, которые почему считают что они в праве воспитывать других,ну не уступила и не уступила, это ее проблемы и ей с этим жить.
23:08:56 11-04-2026
Гость (19:41:48 11-04-2026) Это то самое высокообразованные советское поколение, которые... Интересно, каким будет в старости нынешнее высокообразованное поколение
11:42:58 12-04-2026
Гость (19:41:48 11-04-2026) Это то самое высокообразованные советское поколение, которые... Высоко воспитанное. Ведь дедуля был и комсомольцем и пионером с октябренком.
19:43:18 11-04-2026
Эх люди люди ..что творите
20:17:01 11-04-2026
Девчонки часто очень плохо чувствуют себя в определенные дни, но старому пер..ну этого не понять
20:45:54 11-04-2026
Сидел бы там бычара он бы и слова не сказал
22:15:24 11-04-2026
а если бы девушка была беременна на раннем сроке? дед вобще неадекват, конечно
23:30:34 11-04-2026
С чего ей плохо было? С перепоя или обкурилась
10:19:48 12-04-2026
Молодец, что написала заявление
17:57:25 12-04-2026
Да, даже молодому человеку может быть плохо. - Вполне допустимо и реально, вторую сторону так же все знают - жильё, пенсия, внуки и т.д. Предположу,что проблемы далеко не такие, как в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", на дворе капитализм и мы все на взводе.. Всем мира.
10:45:15 13-04-2026
Молодежь сплошь и рядом не уступают места старикам. Все больные? Можете кидать в меня тапками, в азиатских странах такого нет.
18:31:32 13-04-2026
Гость (10:45:15 13-04-2026) Молодежь сплошь и рядом не уступают места старикам. Все боль... Так же как и со многими предыдущими ораторами не могу полностью согласиться.
Воспитанных людей существенно много, но их поведение не так выразительно в сравнении с другой крайностью.
Не важно где их повстречаешь, в автобусе, на проезжей части или тротуаре, в очереди на кассу или в самолет их как правило и не замечаешь вовсе.
Кстати, сам замечал, если уступаешь кому место или придерживаешь перед кем-то дверь услышишь одно спасибо, а возможно и раздражение сзади, но стоит совершить иной темный "подвиг", получаешь фи от всех присутствующих
Естественно и общественное мнение формируется большинством.
Уступив одному человеку в автобусе место и прижав пятерых, считающих, что ты должен подождать следующий автобус, к вечеру получаешь отрицательную карму в общем зачёте:)
Нельзя делать глобальные выводы в одно лицо и в частном случае... во всеуслышание