Четыре человека пострадали при взрыве склада с пиротехникой в центре Владикавказа

10 апреля 2026, 17:37, ИА Амител

Сотрудники МЧС на месте происшествия во Владикавказе / Фото: МЧС Северной Осетии

В центре Владикавказа произошел взрыв с последующим возгоранием — инцидент случился в двухэтажном складе с пиротехникой в Партизанском переулке, сообщили в пресс‑службе МЧС РФ РИА Новости.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека.

«На месте ЧП во Владикавказе работают экстренные службы, представители оперативных следственных органов, республиканской власти, а также руководство Владикавказа. По информации МЧС, мощный хлопок произошел в складских помещениях в Партизанском переулке. Предварительно известно о четверых пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал в своем Telegram‑канале глава региона.

Сергей Меняйло призвал не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам. Он также пообещал лично публиковать все новости на своих страницах в социальных сетях.




