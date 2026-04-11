Привлечен вертолет. До 44 возросло число подтопленных домов на Алтае

На участках Оби и Чумыша запланированы взрывные работы

11 апреля 2026, 19:02, ИА Амител

В Алтайском крае в зоне подтопления находятся 44 жилых дома, 289 приусадебных участков, а также три участка автодорог и низководный мост, сообщили в ГУ МЧС по региону. Наибольшее число домов — 32 — подтоплено в селе Хабары.

«В превентивных целях для разрушения ледовых заторов привлечен вертолет Ми-8 "Алтайских авиалиний". Запланированы взрывные работы на одном участке реки Обь в районе села Сибирка Шелаболихинского района и на участке реки Чумыш в районе села Староперуново Тальменского района», — рассказали в министерстве.

Местные власти наладили оповещение и информирование жителей. Принимаются меры по обеспечению населения водой и медикаментами и предметами первой необходимости, отметили в МЧС. На затопленных территориях работают представители Роспотребнадзора по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Организована работа трех оперативных групп Главного управления на территории Кытмановского, Хабарского, Залесовского районов, с применением беспилотных авиационных систем, а также оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов по мониторингу складывающейся обстановки», — добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС рассказали, что в селе Хабары в зоне подтопления дежурят спасатели. Они помогают гражданам, попавшим в сложные обстоятельства. Работа ведется даже в темное время суток, в сложных условиях. Центр управления в кризисных ситуациях во взаимодействии с администрациями ведет круглосуточный контроль ситуации.