Организаторы призывают всех присоединиться к акции — очно или онлайн — чтобы вместе сохранить память о тех, кто защищал Родину

10 апреля 2026, 19:01, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В этом году акция "Бессмертный полк" будет проведена как в традиционном, так и в онлайн-формате в зависимости от ситуации с безопасностью, заявил Сергей Новиков, начальник управления президента по общественным проектам, на заседании коллегии Росмолодежи, пишет ТАСС.

Новиков подчеркнул важность проведения Дня Победы на высоком уровне. В тех регионах, где шествие пройдет в офлайн-формате, решение будет приниматься главами субъектов. В местах, где традиционное шествие невозможно из-за безопасности, будет организована онлайн-версия, чтобы сохранить память о подвигах предков.

«Современные форматы проведения мероприятий помогают молодежи лучше понимать и участвовать в них. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны важно, чтобы программа была содержательной, яркой и доступной для всех», — отметил он.

Новиков также связал текущие события в зоне специальной военной операции с уроками истории, которые, по его мнению, были недостаточно усвоены некоторыми странами. Он подчеркнул необходимость интеграции ветеранов СВО в патриотическую работу, чтобы помочь им адаптироваться к мирной жизни.

Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в Томске в 2012 году по инициативе местных журналистов. В 2013 году она приобрела всероссийский масштаб.

Сегодня не только в России, но и далеко за ее пределами люди ежегодно выходят на улицы, чтобы почтить память участников и жертв Великой Отечественной войны.