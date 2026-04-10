Акция "Бессмертный полк" пройдет в традиционном и онлайн-форматах
Организаторы призывают всех присоединиться к акции — очно или онлайн — чтобы вместе сохранить память о тех, кто защищал Родину
10 апреля 2026, 19:01, ИА Амител
В этом году акция "Бессмертный полк" будет проведена как в традиционном, так и в онлайн-формате в зависимости от ситуации с безопасностью, заявил Сергей Новиков, начальник управления президента по общественным проектам, на заседании коллегии Росмолодежи, пишет ТАСС.
Новиков подчеркнул важность проведения Дня Победы на высоком уровне. В тех регионах, где шествие пройдет в офлайн-формате, решение будет приниматься главами субъектов. В местах, где традиционное шествие невозможно из-за безопасности, будет организована онлайн-версия, чтобы сохранить память о подвигах предков.
«Современные форматы проведения мероприятий помогают молодежи лучше понимать и участвовать в них. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны важно, чтобы программа была содержательной, яркой и доступной для всех», — отметил он.
Новиков также связал текущие события в зоне специальной военной операции с уроками истории, которые, по его мнению, были недостаточно усвоены некоторыми странами. Он подчеркнул необходимость интеграции ветеранов СВО в патриотическую работу, чтобы помочь им адаптироваться к мирной жизни.
Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в Томске в 2012 году по инициативе местных журналистов. В 2013 году она приобрела всероссийский масштаб.
Сегодня не только в России, но и далеко за ее пределами люди ежегодно выходят на улицы, чтобы почтить память участников и жертв Великой Отечественной войны.
19:50:54 10-04-2026
Иногда они возвращаются!
20:25:52 10-04-2026
Гораздо актуальнее другой вопрос: будет ли наконец восстановлена историческая справедливость, попирающаяся десятилетиями в форме "предпраздничной" драпировки Мавзолея - того самого, к подножию которого в победном 1945-ом швырялись знамёна поверженного фашизма?
23:43:57 10-04-2026
Это в стране, где мавзолей драпируют наравне с замыливанием этих знамен на исторических кадрах?
07:51:32 11-04-2026
Гость (23:43:57 10-04-2026) Это в стране, где мавзолей драпируют наравне с замыливан... Страна парадоксов.