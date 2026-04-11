В барнаульском Затоне из-за паводка закрыли проезд на остров Шубинский

Движение осуществляется по понтонному мосту

11 апреля 2026, 22:01, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / barnaul.org

В микрорайоне Затон в связи с подъемом уровня воды в Оби ограничили движение транспорта по дороге на остров Шубинский — на участке от улицы Якорной до дороги, ведущей к улице Матросской, сообщили в пресс-службе мэрии. Утром уровень воды в Оби составил 483 см над нулем водомерного поста.

«Движение транспорта и пешеходов осуществляется по понтонному мосту», — рассказали в мэрии.

На участке установили ограждающие конструкции. Участников дорожного движения призывают быть внимательными и осторожными.

«Вопрос развития паводковой ситуации в микрорайоне Затон находится на особом контроле в администрациях города Барнаула и Центрального района», — отметили в пресс-службе.